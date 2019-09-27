Ориентировки на пропавших людей стали появляться в петербургском метро

СЕГОДНЯ 22:17 2019-09-27T22:17:01+03:00

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Ориентировки на пропавших людей теперь будут размещать в метро Санкт-Петербурга. Все больше организаций начинают помогать поисковому отряду «Лиза Алерт» в их благородном и нелегком деле. С 27 сентября активисты заручились поддержкой метрополитена Северной столицы.

- Каждый отдельный поиск пропавшего человека - это колоссальный труд многих людей. Это всегда слаженная работа всех направлений отряда и синергия всех небезразличных. Распространение ориентировок на пропавшего является одним из ключевых этапов поиска, ведь именно благодаря массовому оповещению мы получаем своевременные свидетельства. А они, наконец, ведут к заветным словам «Найден. Жив», - подчеркивают волонтеры отряда в своем официальном сообществе «Вконтакте».

Напомним, одно из самых резонансных спасений от «Лиза Алерт» в последние дни – вызволение из ледяного болота 85-летнего пенсионера. Дедушка целые сутки блуждал по холодному лесу в Бокситогорском районе Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU