Гопник-прыгун испытал на прочность капот «Лады Весты» в Петербурге
На Коломяжском проспекте на припаркованную Lada Vesta запрыгнул неизвестный молодой человек. Видео инцидента опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Компания из трех веселых парней не смогла пройти мимо «Лады». Один пустоголовый на несколько секунд отбежал на парковку, запрыгнул на капот машины и скатился с нее словно с горки. Далее он как ни в чем не бывало отбил «пять» своему товарищу, и все они двинулись восвояси.
Автор видео назвал ребят гопниками и попросил у петербуржцев помощи в их поимке. Пользователи соцсетей так и не поняли, что было в голове у прыгуна.
- Отмороженные. Найти и заставить отрабатывать втройне стоимость детали, чтобы потом неповадно было!
- Ну прокатись ты на пятой точке по асфальту, если она чешется у тебя! Авто тут причем?
- Вот один вопрос – зачем?! Что это ему дало?
Петербургский гопник-прыгун.
ИСТОЧНИК KP.RU