2019-09-27T22:47:25+03:00
Происшествия

Гопник-прыгун испытал на прочность капот «Лады Весты» в Петербурге

Владелец авто разыскивает любителя сделать краш-тест чужой собственности [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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После прыжка на авто, парень торжественно отбил "пять" своему приятелю. Фото: vk.com/unreleased_dtpПосле прыжка на авто, парень торжественно отбил "пять" своему приятелю. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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На Коломяжском проспекте на припаркованную Lada Vesta запрыгнул неизвестный молодой человек. Видео инцидента опубликовали в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Компания из трех веселых парней не смогла пройти мимо «Лады». Один пустоголовый на несколько секунд отбежал на парковку, запрыгнул на капот машины и скатился с нее словно с горки. Далее он как ни в чем не бывало отбил «пять» своему товарищу, и все они двинулись восвояси.

Автор видео назвал ребят гопниками и попросил у петербуржцев помощи в их поимке. Пользователи соцсетей так и не поняли, что было в голове у прыгуна.

- Отмороженные. Найти и заставить отрабатывать втройне стоимость детали, чтобы потом неповадно было!

- Ну прокатись ты на пятой точке по асфальту, если она чешется у тебя! Авто тут причем?

- Вот один вопрос – зачем?! Что это ему дало?

Петербургский гопник-прыгун.

ИСТОЧНИК KP.RU

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