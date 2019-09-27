Петербуржцам расскажут о нелегкой судьбе обитателей зоопарка времен блокады
В Ленинградском зоопарке расскажут о тяжких годах животных во времена Великой Отечественной войны. 1, 5, 6 и 10 октября будет работать музей «Зоосад в годы блокады». Посетителям обещают трогательный и достоверный рассказ с показом фотографий животных тех трудных лет.
- Комната служителя зоосада, старые ветеринарные документы, инструменты, с помощью которых лечили пострадавших животных во время бомбежек - эти и другие предметы быта того нелегкого времени хранятся в нашем музее, - сообщает пресс-служба Ленинградского зоопарка в официальном сообществе «Вконтакте».
Музей будет открыт в указанные четыре дня с 13:00 до 16:00. Его посещение включено в стоимость обычного входного билета.
Антураж выставки соответствующий. Фото: vk.com/spbzoopark
Напомним, что последствия бомбардировок и голода пережили не все животные зоопарка того времени. Так, снаряды с вражеского самолета смертельно ранили слониху Бетти, а также многих медвежат и лисят. Тем не менее, за блокаду зоопарк закрылся лишь однажды - зимой 1941/42 годов. Лишь за одно лето его посетило семь с половиной тысяч ленинградцев.
ИСТОЧНИК KP.RU