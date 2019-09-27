Десятеро на одного: массовое избиение произошло на станции метро "Ленинский проспект"

27 Сент. 23:54 2019-09-27T23:59:03+03:00

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27 сентября на станции метро "Ленинский проспект" группа неизвестных парней избила мужчину. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. По их словам, молодые парни докопались до пьяного бедолаги, хотя тот не проявлял никакой агрессии и вел себя совершенно спокойно.

- Напали большой группой, в которой было около 10 человек. В итоге мужчине нанесли серьёзные травмы головы. Били жестко - руками и ногами. Полиция метро пришла только спустя 10-15 минут. В итоге у пострадавшего сильно рассечена голова. А чуть позже на ней проявилась огромная гематома. Спасибо всем, кто помог! – пишет свидетель избиения в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Пользователи соцсетей крайне возмутились действиями хулиганов и требуют отыскать нарушителей. Петербуржцы уверены, что таким поступком глупые парни решили самоутвердиться.

ИСТОЧНИК KP.RU