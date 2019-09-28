Срочную эвакуацию объявили в торговом центре «Гранд Каньон» в Выборгском районе Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 18:43 2019-09-28T18:43:02+03:00

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С утра мы со ссылкой на петербургских синоптиков пообещали вам, что дождя в Северной столице сегодня не будет – и на улице его действительно не было. Зато «хляби небесные» неожиданно разверзлись в торговом центре «Гранд Каньон». С потолкам прямо на головы посетителей там полилась горячая вода.

- ЧП на территории отдела с детскими товарами «Дивный город», - рассказали очевидцы случившегося в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб – С потолка льется вода, всех эвакуировали. Сходили погулять, называется!

Как сообщили корреспонденту «Комсомолке» в самом «Дивном городе», причиной стал прорыв трубы. Гостей отдела экстренно эвакуировали, несмотря на солидную площадь затопления (ее вполне можно оценить на видео), никто не пострадал. К настоящему моменту течь уже устранили, торговый центр работает в штатном режиме.

Эвакуация из-за потопа в торговом центре "Гранд Каньон" в Санкт-Петербурге.Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

ИСТОЧНИК KP.RU