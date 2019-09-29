2019-09-29T10:21:12+03:00
Происшествия

«Я макароны готовлю»: Пожарные взломали дверь у пенсионерки, которая отказалась пускать их в горящую квартиру

Из квартиры валил черный дым и в окно был виден огонь
Роман ЛЯЛИН
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Пожарные вскрыли дверь пенсионерки Фото: vk.com/spb_todayПожарные вскрыли дверь пенсионерки Фото: vk.com/spb_today
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В Санкт-Петербурге приехавшие на вызов спасатели столкнулись с необычной ситуацией. ЧП произошло в доме на улице Варшавской. Там вспыхнула квартира на первом этаже. Заметившие черный дым и пламя в окне пенсионерки соседи вызывали пожарных. Но потушить огонь оказалось не так-то просто.

- Из квартиры валил черный дым и в окно с улицы был виден огонь, - рассказывает соседка пенсионерки Татьяна. - Мы с мужем вызвали пожарных. Бабуле стучали в окна и в двери. Просили открыть, потому что слышали, как она кашляет и задыхается. Но она сказала: «Я макароны готовлю». И закрыла окно. После этого пожарным пришлось квартиру вскрыть. Надеюсь, в следующий раз она больше не решит ночью макароны варить, когда все сознательные люди будут спать, иначе сгорим.

Пожарные, по словам очевидцев, приехали за шесть минут. После того, как пожарные взломали двери, огонь был потушен. Сама пенсионерка от госпитализации отказалась.

- В 22:42 поступило сообщение о пожаре по адресу:Варшавская улица дом 17, - рассказывают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - В двухкомнатной отдельной квартире на кухне обгорела обстановка на площади 2 квадратных метра. В 23:18 пожар ликвидирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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