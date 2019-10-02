Виновник смертельной аварии на Невском проспекте принес извинения всем в зале суда

СЕГОДНЯ 15:54 2019-10-02T15:54:49+03:00

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2 октября в Петербурге начали по существу рассматривать дело Мурада Касымова, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек. Резонансное ДТП, произошедшее в феврале 2019 года на Невском проспекте наконец дошло до суда. Заседание началось со слов самого Касымова, который полностью признал вину.

- Он также извинился перед всеми - родными погибших и пострадавшими, - передает из зала суда корреспондент «КП-Петербург» .

При этом ранее Касымов извинений не приносил, хотя с момента трагедии прошло уже больше полугода.

Напомним, что резонансная авария произошла в ночь на 24 февраля. Черный BMW X6, за рулем которого находился уже лишенный прав 30-летний уроженец Азербайджана, вылетел на тротуар и сбил пятерых прохожих. Трое из них получили тяжелые травмы, а двое, включая гражданина США и его петербургскую знакомую, погибли.

Позднее в крови Касымова нашли следы веселящего газа. Им он надышался на Думской улице, где проводил вечер.

Расследование дела шло долго и арестованного водителя даже успели отпустить под домашний арест. Сам он просил рассмотреть дело в особом режиме, но пострадавшая сторона отказала.

ИСТОЧНИК KP.RU