Пожар вмиг спалил торговый ларек на ж/д станции во Всеволожске

СЕГОДНЯ 22:46 2019-10-02T22:46:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Около 7 часов вечера на железнодорожной станции во Всеволожске загорелся торговый павильон. Огонь вмиг окутал маленький ларек, чем напугал людей, ожидавших электричек. Вскоре на месте происшествия уже работали пожарные.

- Оказывается, в киоске горел строительный мусор на площади 20 квадратных метров. В 19:05 пожар локализовали. Информация о пострадавших к нам не поступала. По делу сейчас ведется дознание отделом надзорной деятельности и профилактической работы, - передает пресс-служба МЧС по Ленинградской области.

Причина возгорания сейчас устанавливается. Поскольку при пожаре никто не пострадал, участники сообщества «ДТП и ЧП Всеволожск и ЛО» в соцсети «Вконтакте» отреагировали на инцидент в шутливой форме.

- Шаверма так и умерла в утробе, не успев появится на свет!

- Даже и не знал, что там ларец есть… То есть – был!

- Конкуренты, небось, не дают развиваться, просто сожгли. Не заплатил тому, кому надо!

ИСТОЧНИК KP.RU