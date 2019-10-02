2019-10-02T22:46:22+03:00
Общество

Пожар вмиг спалил торговый ларек на ж/д станции во Всеволожске

Вспыхнувший торговый павильон напугал пассажиров электричек
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Пожарные потушили огонь, пострадавших нет. Фото: vk.com/vsev_todayПожарные потушили огонь, пострадавших нет. Фото: vk.com/vsev_today
Изменить размер текста:

Около 7 часов вечера на железнодорожной станции во Всеволожске загорелся торговый павильон. Огонь вмиг окутал маленький ларек, чем напугал людей, ожидавших электричек. Вскоре на месте происшествия уже работали пожарные.

- Оказывается, в киоске горел строительный мусор на площади 20 квадратных метров. В 19:05 пожар локализовали. Информация о пострадавших к нам не поступала. По делу сейчас ведется дознание отделом надзорной деятельности и профилактической работы, - передает пресс-служба МЧС по Ленинградской области.

Причина возгорания сейчас устанавливается. Поскольку при пожаре никто не пострадал, участники сообщества «ДТП и ЧП Всеволожск и ЛО» в соцсети «Вконтакте» отреагировали на инцидент в шутливой форме.

- Шаверма так и умерла в утробе, не успев появится на свет!

- Даже и не знал, что там ларец есть… То есть – был!

- Конкуренты, небось, не дают развиваться, просто сожгли. Не заплатил тому, кому надо!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кровавой резней окончилась ссора в вагоне-ресторане поезда «Мурманск - Петербург»
За пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» будут судить двух работников верфи
Крышу «Газпром Арены» закрыли на время матча «Зенита» и «Бенфики»
Из школы подводников в храм: 323 млн уйдет на реставрацию церкви на Васильевском острове
Растолстевшие перед зимней спячкой сурки Ленинградского зоопарка умилили пользователей соцсетей
«Клянусь матерью…»: Бизнесмен обещал расправиться с чиновниками, которые сносили его автосервис в Приморском районе
Молодежка «Зенита» разгромно проиграла «Бенфике», пропустив семь голов
Двух петербургских адвокатов задержали по подозрению в крупном мошенничестве
21 ученик подхватил кишечную инфекцию после обеда в школьной столовой
Зима близко: Снег может выпасть в Петербурге уже на выходных
Смольный: повышение платы за проезд в транспорте на 5 рублей еще не утверждено
Труп мужчины на рельсах обнаружили жители Ломоносовского района