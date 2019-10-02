Пожар вмиг спалил торговый ларек на ж/д станции во Всеволожске
Около 7 часов вечера на железнодорожной станции во Всеволожске загорелся торговый павильон. Огонь вмиг окутал маленький ларек, чем напугал людей, ожидавших электричек. Вскоре на месте происшествия уже работали пожарные.
- Оказывается, в киоске горел строительный мусор на площади 20 квадратных метров. В 19:05 пожар локализовали. Информация о пострадавших к нам не поступала. По делу сейчас ведется дознание отделом надзорной деятельности и профилактической работы, - передает пресс-служба МЧС по Ленинградской области.
Причина возгорания сейчас устанавливается. Поскольку при пожаре никто не пострадал, участники сообщества «ДТП и ЧП Всеволожск и ЛО» в соцсети «Вконтакте» отреагировали на инцидент в шутливой форме.
- Шаверма так и умерла в утробе, не успев появится на свет!
- Даже и не знал, что там ларец есть… То есть – был!
- Конкуренты, небось, не дают развиваться, просто сожгли. Не заплатил тому, кому надо!
ИСТОЧНИК KP.RU