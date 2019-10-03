Пугающая старушка пыталась проникнуть во все припаркованные машины ночью в центре Петербурга

СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-03T09:19:09+03:00

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Житель Петербурга ночью стал свидетелем сцены, похожей на жуткий фильм ужасов. Скрюченная старушка около часа ночи 3 октября медленно бродила по Гродненскому переулку в центре города и тщательно проверяла все машины, словно пытаясь забраться внутрь. Прохожая заметила неадекватное поведение женщины и сняла его на видео.

- Женщина проверяет машины, дергает за ручки дверей, пытается открыть багажники, проверяет окна. Видно, что она не в себе. Может испортить авто, - предупредила петербурженка горожан в соцсети.

На кадрах легко одетая, для холодной осенней петербургской погоды, женщина обходит машину, проводя по ней руками. В какой-то момент она даже словно пытается найти что-то под автомобилем, присаживаясь рядом с ним на корточки.

Увидев эти кадры в сети, петербуржцы отметили, что выглядит со стороны эта картина страшно и очень пугающе. Однако посочувствовали женщине, предположив, что она не здорова и посоветовали очевидице вызвать врачей.

- Она в ночи ходит. Может, потерялась. Пусть заберут, пока беды не случилось.

Неадекватная женщина пыталась проникнуть в припаркованные в центре Петербурга машины ночью 3.10.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU