Шептал на ухо и предлагал сделать массаж: Школьница из Колпина сдала маме неадекватного соседа
В Колпино 11-летняя девочка в парадной своего дома получила странное предложение от соседа, который просил ничего не рассказывать маме. Шепотом молодой человек предложил школьнице расслабится после уроков и получить от него массаж. Перепуганная девочка побежала домой и, нарушив просьбу пристающего «ухажера», рассказала о случившемся маме.
Обеспокоенная мать сразу выбежала на улицу и увидела соседа, который ждал школьницу. Выслушав ругательства женщины, он извинился и пообещал, что больше такого не повторится. Для защиты своей дочери она обратилась в полицию.
- При проверки адреса по месту жительства мужчина отсутствовал, в беседе с его матерью стало известно, что ее 24-летний сын находиться на консультационном учете в ПНД Колпинского района с диагнозом: задержка психического развития, - комментируют в полиции.
На телефонные звонки он не отвечает. Проводятся дополнительные мероприятия по установлению местонахождения молодого человека.
ИСТОЧНИК KP.RU