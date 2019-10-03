2019-10-03T13:06:23+03:00
Происшествия

Шептал на ухо и предлагал сделать массаж: Школьница из Колпина сдала маме неадекватного соседа

24-летний парень с проблемами в развития приставал к несовершеннолетней в парадной
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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В Петербурге ищут мужчину, который предлагал несовершеннолетней массаж после школы.В Петербурге ищут мужчину, который предлагал несовершеннолетней массаж после школы.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Колпино 11-летняя девочка в парадной своего дома получила странное предложение от соседа, который просил ничего не рассказывать маме. Шепотом молодой человек предложил школьнице расслабится после уроков и получить от него массаж. Перепуганная девочка побежала домой и, нарушив просьбу пристающего «ухажера», рассказала о случившемся маме.

Обеспокоенная мать сразу выбежала на улицу и увидела соседа, который ждал школьницу. Выслушав ругательства женщины, он извинился и пообещал, что больше такого не повторится. Для защиты своей дочери она обратилась в полицию.

- При проверки адреса по месту жительства мужчина отсутствовал, в беседе с его матерью стало известно, что ее 24-летний сын находиться на консультационном учете в ПНД Колпинского района с диагнозом: задержка психического развития, - комментируют в полиции.

На телефонные звонки он не отвечает. Проводятся дополнительные мероприятия по установлению местонахождения молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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