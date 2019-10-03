2019-10-03T17:11:41+03:00
Общество

Запертых в котокафе на Васильевском острове животных покормили и вымыли им пол

На двери заведения в Петербурге висит объявление о том, что оно временно не работает
Лилия КОЗЛОВА
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Запертых котов в кафе на Васильевском острове покормили и помыли им помещениеЗапертых котов в кафе на Васильевском острове покормили и помыли им помещениеФото: СОЦСЕТИ
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В котокафе «Гулу» на 4-й линии Васильевского острова в Петербурге все еще живут коты. На минувшей неделе, 26 сентября, местные жители начали бить тревогу о том, что в течение недели животные сидят взаперти в жуткой антисанитарии. Тогда «Комсомолка» выяснила, что заведением владеют китайские граждане, которые забросили бизнес из-за болезни.

- Мой друг очень болен и не может работать. Через несколько дней он вернется. Я тоже одна, мне некогда. Кошки сами могут выжить, - пояснила женщина на другом конце провода.

Однако такой ответ петербуржцев не устроил, и они начали проявлять активность для того, чтобы обустроить жизнь котам и привести их место обитание в приличный вид.

- Местные жители помогли владельцам кафе навести порядок, накормить и отвезти больных котов к ветеринарам, - пишет «Мойка78».

Сейчас коты живут в кафе, которое все еще закрыто. Однако, как отмечают неравнодушные петербуржцы, которые наблюдают за состоянием животных, хвостатые выглядят довольными, упитанными, а помещение чистое с вымытым полом. Начнет ли снова работать кафе, пока что не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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