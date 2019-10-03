Детские кресла спасли здоровье малышам в «Шевроле» после резкого столкновения с «Рено» в Волосовском районе

3 Окт. 23:40 2019-10-03T23:40:16+03:00

На трассе «Нарва» в Ленобласти пенсионер на «Рено» влетел в «Шевроле»

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Вечером 3 октября пенсионер на «Рено» влетел в проезжавший мимо «Шевроле» на автодороге «Нарва» Волосовского района. Во второй машине в этот момент находилось трое детей, которые, к счастью, не пострадали.

- По предварительным данным, «Рено» поворачивал налево на перекрестке и даже не подумал уступить дорогу «Шевроле». В результате ДТП медицинскую помощь оказали только пассажирке-бабушке. Ее два внука (11-месячный и 4-летний), а также 13-летняя внучка не пострадали благодаря тому, что они сидели в специальных детских креслах. Женщина отказалась от госпитализации, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инспекторы отмечают, что участок дороги, где случилось ДТП, хорошо освещен. Однако в ту злополучную минуту шел проливной дождь. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU