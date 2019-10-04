2019-10-04T19:48:31+03:00
Происшествия

В Ленобласти подозреваемого в педофилии мужчину взяли под стражу

Безработный мужчина, по версии следствия, надругался над несовершеннолетней падчерицей
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Отчим, два года насиловавший дочь в Волхове, взят под стражу.Отчим, два года насиловавший дочь в Волхове, взят под стражу.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Жительница города Волхов в Ленинградской области заявила в полицию на своего мужа. Она обвинила его в неоднократном изнасиловании своей 13-летней дочери, которая приходится мужчине падчерицей. Оперативники после проверки информации сразу же взяли его под стражу.

- Следователь территориального отдела СКР задержал подозреваемого в процессуальном порядке, после чего обратился в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - комментируют в Следственном комитете по Санкт-Петербургу.

В ведомстве сообщают, что на 41-летнего мужчину уже завели дело по статье уголовного кодекса – «изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». По предварительным данным, мужчина издевался над школьницей в течение двух лет!

Ранее сообщалось о том, что оба супруга безработные и живут раздельно: женщина в квартире на Молодежной улице, а мужчина в общежитии на Вокзальной в городе Волхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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