2019-10-05T20:21:12+03:00
Происшествия

В Пупышево пенсионер ушел в лес «за еловыми лапками» и пропал

80-летний мужчина бродил в зарослях почти 12 часов
Петр КИБЕР
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80-летний пенсионер 12 часов блуждал в лесу, пока его искала жена.80-летний пенсионер 12 часов блуждал в лесу, пока его искала жена.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА
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Полицейские и поисковики из Ленинградской области почти было поднялись по тревоге, чтобы в наступившей темноте искать пропавшего в лесу пенсионера, как он сам вышел к дому. О пропаже супруга сообщила его обеспокоенная жена.

- В 19:25 4 октября по телефону «02» поступило сообщение от женщины, которая рассказала, что ее 80-летний муж в 8 утра ушел в лес за еловыми лапками и до сих пор не вернулся, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Дело происходило в садоводстве «Пупышево» Волховского района Ленобласти, что в 100 километрах от Санкт-Петербурга. Учитывая, что на улице практически стемнело, а человек преклонного возраста практически 12 часов находился на улице, где совсем не май месяц, ситуацию надо было считать очень серьезной.

И спасатели с полицейскими уже почти выдвинулись на поиски, как пропавший нашелся сам. около половины девятого вечера он вернулся домой. Мужчина замерз, продрог, но был жив и здоров. Принес ли он жене искомые еловые лапки, так и осталось неизвестным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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