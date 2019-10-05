В Эрмитаже открыли выставку «Падение Амана»: Картина Рембрандта в зеркале времени»

СЕГОДНЯ 21:04 2019-10-05T21:04:13+03:00

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4 октября 1669 года перестало биться сердце великого голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна, которого все знают как просто Рембрандта. Мастер скончался в возрасте 63-х лет, почтенном для того времени возрасте и оставил после себя сотни картин, иметь которые считает за честь любой музей мира. Есть работы Рембрандта и в Эрмитаже.

- 4 октября исполнилось 350 лет со дня смерти великого художника. В этот день в Аполлоновом зале Зимнего дворца состоялось торжественное открытие выставки «Падение Амана»: Картина Рембрандта в зеркале времени», - сообщает пресс-служба музея.

Главным экспонатом выставки собственно и стала картина «Падение Амана». Она долгое время была на реставрации и ее впервые представили широкой публике.

Специалисты сняли с картины толстый слой пожелтевшего лака и ретушей, но не превратили творение мастера в «только что написанное».

- Эрмитаж старается сохранить у каждой картины ощущение, что она жила, а не только сегодня родилась, - заявил директор музея Михаил Пиотровский.

Точный сюжет картины неизвестен, но эксперты считают, что Рембрандт изобразил момент из Ветхого Завета (Книги Есфирь), когда царь Артаксеркс приказывает своему фавориту Аману оказать почести его главному врагу, и Аман понимает о начале своего падения.

ИСТОЧНИК KP.RU