2019-10-06T10:42:41+03:00
Общество

«Никто никуда не поедет»: На «Озоне» продолжают бастовать 60 курьеров

Решать проблему с доставщиками приехало московское начальство [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Петербургским заказчикам обещают компенсацию за задержку. Фото: vk.com/spb_today_unpublishedПетербургским заказчикам обещают компенсацию за задержку. Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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Забастовка курьеров интернет-магазина «Озон» продолжается в Петербурге. Сегодня, 6 октября, в девять часов утра с доставщиками провели собрание, на котором присутствовало начальство из Москвы.

– Никаких конкретных решений пока не принято, ни один пункт не урегулирован, – сообщил «Комсомолке» представитель инициативной группы сотрудников «Озона», активист Антон Черепов. – Идет речь о формировании коллективного спора и создании профсоюзной ячейки.

От компании «Интернет-решения», которая руководит интернет-магазином в России, требуют решить десять проблем. В их числе – выплата зарплаты за сентябрь, компенсация 95 бензина именно 95, а не каким-то другим. Курьеры требуют разрешить не выезжать на адреса, выставленные по ошибке, и не взыскивать с доставщиков деньги за то, что заказчик сам отказался от товара. Большинство вопросов касается организации рабочего процесса.

В компании «Озон» пообещали «проверит все расчеты, рассмотреть каждое обращение и оперативно устранить неточности, если они были, в ближайшие два рабочих дня». Но сами курьеры уверены, что все десять пунктов за такой короткий срок не решить.

На данный момент бастуют около 60 сотрудников. Работают единицы – в основном, те, что не оформлены официально или работают как ИП. В компании заверяют, что сроки доставки заказов в других городах не изменятся, петербургским заказчикам обещают компенсацию за задержку.

– До каких пор будем бастовать, пока не решили, – отмечают курьеры. – Но сегодня точно никто никуда не поедет.

«Никто никуда не поедет»: На «Озоне» продолжают бастовать 60 курьеров.Видео: Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация»

ИСТОЧНИК KP.RU

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