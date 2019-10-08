С набережной на Васильевском острове убрали бесплатные бинокли

СЕГОДНЯ 00:42 2019-10-08T00:44:11+03:00

Изменить размер текста: A A

7 октября жители Васильевского острова заметили пропажу биноклей на всей территории местной набережной. Напомним, бесплатные оптические приборы установили этим летом. Они были очень удобными благодаря своему поворотному механизму и четким линзам. Очевидцы, заметившие демонтаж, сообщили об этом в соцсетях. Некоторые люди считают, что их убрали всего лишь на время зимы.

- Зачем их демонтируют и надолго ли – чиновники из районной администрации ответить не могут, - передает паблик «Питер Решает» в соцсети «Вконтакте».

Петербуржцы расстроились такому решению. С прибрежной зоны Васильевского острова можно было завороженно смотреть на потрясающие виды главных памятников истории и архитектуры Северной столицы - Эрмитаж, Адмиралтейство, Зимний дворец Петра I, различные старинные особняки и многое другое. Теперь наслаждаться красотой Петербурга с обзорной площадки придется своими глазами.

ИСТОЧНИК KP.RU