2019-10-08T13:29:21+03:00
Происшествия

Разверзлась земля: Асфальт провалился под автомобилями в жилом дворе Петербурга

Рабочие пытаются эвакуировать машины, спасая их от падения в яму
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Во дворе на Маршала Тухачевского в Петербурге провалился асфальт под припаркованными машинамиВо дворе на Маршала Тухачевского в Петербурге провалился асфальт под припаркованными машинамиФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Путь в бездну появился в жилом дворе Красногвардейского района Петербурга. Во вторник, 8 октября, около дома 39 на улице Маршала Тухачевского начал проваливаться асфальт, образовывая большую яму. Дорога быстро сыпалась и дыра стала «подбираться» к припаркованным автомобилям, которые в любой момент могли рухнуть в нее. Благо, местные жители быстро заметили проблемы и сообщили аварийным рабочим.

- Рабочие бегают и пытаются найти хозяев автомобилей. Привезли эвакуатор, чтобы перевезти машины в безопасное место, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Машина, размером с микроавтобус, уже один колесом нависает над глубокой ямой, которая постепенно расширяется, стараясь поглотить в себя все окружающее пространство.

Сейчас место провала во дворе огорожено лентой. А на месте дежурят рабочие. Причины, из-за которых в дороге неожиданно появилась дыра, пока что не известны. Местные жители надеются, что подобных провалов в округе больше не появится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приюты для диких животных в Ленобласти получают долгожданные субсидии от правительства
Заторможенные коровы устроили транспортный коллапс у Дома быта в Тихвине
В Петербурге открылось новое здание Арбитражного суда
Пьяные угонщики разнесли детскую площадку на краденом авто на севере Петербурга
В иранском салате впервые нашли трипс - 11, 5 тонн латука будет уничтожено
Петербургские дороги покроются гололедом после ночного снега с дождем
За сбитого насмерть пешехода «гонщица» - наркоманка на BMW получила условный срок
300 тысяч и больше: Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге
В Петербурге начали отключать городские фонтаны
«Велес» ищет волонтеров, чтобы собрать ягель для северных оленей
15-летняя школьница выпрыгнула из окна, спасаясь от грабителей
Сонное царство: Петербуржец с подушкой и одеялом уснул в вагоне метро
Фальшивомонетчик, расплачивающийся подделками в продовольственных магазинах в Санкт-Петербурга, отделался условным сроком
Петербургские врачи спасли молодую маму с редчайшей болезнью
Житель Карелии погиб при попытке взорвать банкомат
Водитель выстрелил в лицо мужчине во время дорожной разборки в центре Петербурга
Служебный пес Волк-Меркурий не помог раскрыть ограбление «Павловопосадских платков»
Вор-домушник украл знак отличия милиции у слесаря из СПбГУ
В Пушкине избили пешехода, которому наехала на ногу машина
Две невменяемые петербурженки избили таксиста, обвинив его в изнасиловании
У бухгалтера из Петербурга угнали Audi за 3,6 миллионов рублей
Школьница изменила внешность и жила взрослой жизнью, пока ее искал весь город
2,5 месячную девочку уронила сестра - младенец в больнице