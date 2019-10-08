Разверзлась земля: Асфальт провалился под автомобилями в жилом дворе Петербурга

СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-08T13:29:21+03:00

Во дворе на Маршала Тухачевского в Петербурге провалился асфальт под припаркованными машинами Фото: СОЦСЕТИ

Рабочие пытаются эвакуировать машины, спасая их от падения в яму

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Путь в бездну появился в жилом дворе Красногвардейского района Петербурга. Во вторник, 8 октября, около дома 39 на улице Маршала Тухачевского начал проваливаться асфальт, образовывая большую яму. Дорога быстро сыпалась и дыра стала «подбираться» к припаркованным автомобилям, которые в любой момент могли рухнуть в нее. Благо, местные жители быстро заметили проблемы и сообщили аварийным рабочим.

- Рабочие бегают и пытаются найти хозяев автомобилей. Привезли эвакуатор, чтобы перевезти машины в безопасное место, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Машина, размером с микроавтобус, уже один колесом нависает над глубокой ямой, которая постепенно расширяется, стараясь поглотить в себя все окружающее пространство.

Сейчас место провала во дворе огорожено лентой. А на месте дежурят рабочие. Причины, из-за которых в дороге неожиданно появилась дыра, пока что не известны. Местные жители надеются, что подобных провалов в округе больше не появится.

ИСТОЧНИК KP.RU