Неадекватный посетитель больницы в Киришах угрожал ножом медсестре

СЕГОДНЯ 18:04 2019-10-08T18:04:19+03:00

В больнице в Киришах мужчина напал с ножом на медсестру Фото: Олег ЗОЛОТО

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В больнице города Кириши в Ленинградской области агрессивный мужчина серьезно поругался с медицинской сестрой и даже начал угрожать ей ножом. Как рассказали во вторник, 8 октября, в Росгвардии, инцидент произошел еще вечером 4 октября. Спаслась женщина благодаря своим сотрудникам, которые быстро вызвали вневедомственную охрану.

- Конфликт между 32-летним мужчиной и медсестрой произошел в больницу, которая находится на Советской улице в городе Кириши. Во время словесной ругани, агрессивный посетитель достал нож и стал угрожать работнице. Однако причина ссоры не известна, - сообщили в Росгвардии.

Как только коллеги медсестры увидели, что ссора приобрела опасные оттенки, сразу же нажали на кнопку тревожной сигнализации. Через три минуты в больнице уже были сотрудники Росгвардии, которые задержали опасного мужчину и отняли у него нож.

Благодаря быстрой работе вневедомственной охраны, до кровопролития дело не дошло. С причинами конфликта теперь предстоит разбираться сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU