Обиженный сотрудник спалил иномарку бывшей начальницы, а заодно еще две иномарки

СЕГОДНЯ 13:10 2019-10-09T13:10:40+03:00

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Полицейские Красногвардейского района Санкт-Петербурга разыскивают 24-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге машины бывшей начальницы. Иномарка сгорела в ночь на 8 октября на Свердловской набережной и «прихватила» с собой еще две.

- После просмотра записей с камер видеонаблюдения был установлено, что около 3:00 к стоящим машинам подходит неизвестный мужчина, одетый в черную одежду с капюшоном, который поджигает неустановленный предмет и бросает его в « Вольво», - сообщает источник в правоохранительных органах.

Увидев неладное, местные жители вызвали пожарных, но у «Вольво» успел выгореть моторный отсек. Попутно сгорели еще две соседних иномарки. После опроса хозяйки машины, был установлен подозреваемый. Им оказался 24-летний бывший подчиненный, которого женщина недавно уволила, да еще и штраф выписала.

Сейчас мужчина объявлен в розыск, по факту поджога заведено уголовное дело за умышленное уничтожение имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU