Пенсионерку из Соснового Бора обманули на 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:31 2019-10-10T17:31:38+03:00

Представительные мужчины на «Лэнд Ровере» вручили ей «валюту» из банка приколов

Изменить размер текста: A A

Очередная пенсионерка стала жертвой бессовестных мошенников. На этот раз на удочку злоумышленников попалась 73-летняя жительница Соснового Бора, у которой хитростью выманили полмиллиона рублей.

- 9 октября в полицию обратилась гражданка 1946 года рождения, которая заявила, что двое неизвестных преступным путем похитили у нее крупную сумму денег, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам пенсионерки, двое представительных мужчин на белой иномарке представились ей бизнесменами. Они сказали, что им на таможню пришел груз, но получить его не получается - нужны рубли, а у них только доллары. И попросили помочь.

Доверчивая пенсионерка поехала с ними в банк, сняла 500 тысяч рублей и отдала, взамен получив пачку «долларов». Лишь придя домой бабушка увидела, что это фальшивки из «банка приколов».

По факту ЧП заведено уголовное дело о мошенничестве, а самих «бизнесменов» ищет полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU