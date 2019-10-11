Коробку с вещами для новорожденного получат родители в Петербурге

СЕГОДНЯ 08:11 2019-10-11T08:11:48+03:00

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При рождении ребенка у родителей появляется много новых хлопот. Ведь появление новорожденного сопровождается волнующими процедурами и покупками всего необходимого для нового члена семьи. А ведь важно ничего не забыть! Например, в Москве и Карелии только появившимся на свет малышам дарят коробки с необходимыми принадлежностями. В Санкт-Петербурге такие подарки вручат семьям впервые.

Для детей, рожденных 10.10.2019 года в Северной столице, коробки приготовила сеть финских супермаркетов PRISMA в честь своего дня рождения. В них будет текстиль, средства гигиены и другие нужные принадлежности. В Финляндии такая коробка называется «айтиуспаккаус», её дарят при рождении ребенка уже более 80 лет.

Чтобы получить подарок, нужно проживать в Санкт-Петербурге и иметь на руках документ с датой рождения ребенка. Выдавать коробки будут по 15 адресам в городе до 10 апреля 2020 года. Организатор акции с поздравлением малышей сообщает, что количество коробок неограниченно.

В коробках будет текстиль, средства гигиены и другие нужные принадлежности.

ИСТОЧНИК KP.RU