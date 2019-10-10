Родившимся 10 октября в Петербурге подарят бесплатный материнский набор
Детям, появившимся на свет в Санкт-Петербурге 10 октября 2019 года, подарят бесплатный материнский набор под названием äitiyspakkaus (коробка для новорожденного – прим.). Необычную акцию организовал финский супермаркет PRISMA к своему дню рождению. По словам организаторов, в их стране подобные наборы с самыми важными вещами для малышей раздают для молодых мам вот уже 80 лет. Этим занимается финское государство. Теперь повезет и некоторым россиянам.
- В коробку мы положили все, что необходимо маленькому ребенку. Это, к примеру, пижама для сна, чай и особое «правильное печенье» для редких маминых минут отдыха, а также различные средства для гигиены и многое другое, - сообщает официальный сайт сети супермаркетов.
Забрать свой подарок можно на протяжении полугода. Родителям избранных малышей нужно связаться с магазином по электронной почте и сообщить, где и когда им удобно забрать чудо-коробку. От мамы и папы потребуется свидетельство о рождении ребенка. Подробные условия акции указаны на сайте щедрых финнов.
ИСТОЧНИК KP.RU