2019-10-10T22:13:44+03:00
Общество

Родившимся 10 октября в Петербурге подарят бесплатный материнский набор

Необычную акцию организовал один из финских супермаркетов
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Финляндии такие наборы выдаются малышам уже на более 80 лет. Фото: kela.fi/aitiyspakkausВ Финляндии такие наборы выдаются малышам уже на более 80 лет. Фото: kela.fi/aitiyspakkaus
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Детям, появившимся на свет в Санкт-Петербурге 10 октября 2019 года, подарят бесплатный материнский набор под названием äitiyspakkaus (коробка для новорожденного – прим.). Необычную акцию организовал финский супермаркет PRISMA к своему дню рождению. По словам организаторов, в их стране подобные наборы с самыми важными вещами для малышей раздают для молодых мам вот уже 80 лет. Этим занимается финское государство. Теперь повезет и некоторым россиянам.

- В коробку мы положили все, что необходимо маленькому ребенку. Это, к примеру, пижама для сна, чай и особое «правильное печенье» для редких маминых минут отдыха, а также различные средства для гигиены и многое другое, - сообщает официальный сайт сети супермаркетов.

Забрать свой подарок можно на протяжении полугода. Родителям избранных малышей нужно связаться с магазином по электронной почте и сообщить, где и когда им удобно забрать чудо-коробку. От мамы и папы потребуется свидетельство о рождении ребенка. Подробные условия акции указаны на сайте щедрых финнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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