2019-10-11T12:52:43+03:00
Дом. Семья

«У нас все живы, здоровы»: В Ленинградском зоопарке опровергли новость о смерти олененка

Информация в соцсети о гибели 4-месячного животного в Петербурге оказалась не правдой
Лилия КОЗЛОВА
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В Ленинградском зоопарке опровергли информацию о смерти северного оленя / Фото: пресс-служба зоопарка УдмуртииВ Ленинградском зоопарке опровергли информацию о смерти северного оленя / Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
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Утром в пятницу, 11 октября, в петербургской группе в соцсети «ВКонтакте» появился грустный пост о том, что в городском зоопарке скончалась 4-месячная северная олениха по имени Венера. Причиной смерти стал разрыв желудка из-за того, что животное перекормили посетители, несмотря на запрет. Петербуржцы начали оплакивать несчастную малышку.

- B зooпapкe нашего города cкoнчaлacь 4-мecячнaя ceвepнaя oлeниxa Beнepa, - говорится в сообщении в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное».

Однако, как выяснила «КП-Петербург», трагедия произошла не в Северной столице.

- У нас нет такой оленихи, - опровергли информацию о смерти в пресс-службе Ленинградского зоопарка.

Оставался еще один мини-зоопарк в парке ЦПКиО на Елагином острове, в котором тоже содержатся три северных оленя. Но и там «КП» успокоили, заверив, что все животные живы, здоровы и никаких трагических случаев не происходило.

Оказалось, что детеныш северного оленя действительно скончался, но не в Петербурге, а в зоопарке Ижевска. После смерти животного в его желудке нашли огромное количество не переваренной пищи и инородных предметов, в том числе и куски резины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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