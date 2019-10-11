В Карелии энергетики сняли рыжего кота с высокого фонаря

СЕГОДНЯ 18:49 2019-10-11T18:58:46+03:00

С просьбой о помощи к ним обратилась пожилая хозяйка четвероногого

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Коты и кошки славятся своенравным характером и умением залазить даже в труднодоступные места. И порой они попадают в курьезные ситуации. Так на этот раз отличился рыжий котик из Карелии. Пушистый сбежал от своей хозяйки и забрался на высокий фонарь, откуда сам уже слезть не мог.

- В конце рабочего дня Карельским энергетикам поступил неожиданный звонок. Местная жительница Надежда Федоровна попросила спасти ее кота, который забрался на опору уличного освещения. Энергетики откликнулись на зов о помощи. Операция по спасению Рыжика прошла успешно, - рассказали энергетики.

Счастливая хозяйка кота схватила его покрече, чтобы больше не убегал.

Электромонтер передал рыжика из рук в руки пожилой хозяйке. А моменты поимки кота запечатлели на фото, по которым видно насколько сильно пенсионерка рада спасению любимчика.

ИСТОЧНИК KP.RU