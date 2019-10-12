Шнуров сравнил группу «Ленинград» с Аллой Пугачевой

СЕГОДНЯ 19:25 2019-10-12T19:25:41+03:00

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В субботу, 12 октября 2019 года, скандальная группа «Ленинград» дает последний концерт своего стадионного тура, разумеется, в родном городе – Санкт-Петербурге. Около 50 тысяч человек пришли на стадион «Газпром Арена» для того, чтобы попрощаться с любимыми музыкантами, которые объявили, что решили уйти на покой. Перед выступлением на пресс-конференции Сергей Шнуров поделился планами на будущее группы и намекнул, что это может быть далеко еще не конец.

- Мне очень хотелось бы, чтобы группировка «Ленинград» уходила бы так долго, как Алла Пугачева, - пошутил Шнуров.

Группа «Ленинград» уже прокатилась с прощальным турам по восьми городам России, включая Москву, Калининград, Нижний Новгород. Везде на стадионах происходил аншлаг. Сами музыканты признаются - уверенности в том, что стадионный тур ждет успех, не было.

ИСТОЧНИК KP.RU