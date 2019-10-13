Прогноз погоды на 13 октября в Санкт-Петербурге: прохладно и дождливо

СЕГОДНЯ 09:10 2019-10-13T09:10:25+03:00

Весь день 13 октября будет идти дождь, а температура воздухе не поднимется выше +10. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Вторая неделя октября оказалась ненастной: один за другим осень, окончательно утвердившаяся в своих правах на Северо-западе России, обрушивала на жителей и гостей Санкт-Петербурга дожди, снегопады и волны резкого похолодания. И это воскресенье, увы, не станет исключением – весь день нас ждет типичная осенняя погода.

- Утром и в течение дня ожидается небольшой, местами умеренный дождь, - рассказали «КП-Санкт-Петербург» в Северо-западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Ветер также прогнозируется умеренный, но ближе к вечеру и в начале ночи в отдельных районах он превратится в сильный, порывистый.

Температура воздуха в среднем составит +8 - +10 градусов. Завтра она, к слову, понизится еще – до +6 - +8 максимум. Атмосферное давление, по словам синоптиков, будет слабо повышаться – в целом, ничего серьезного, но если у вас есть проблемы с сосудами или метеозависимость, воздержитесь сегодня от сильных нагрузок.

ИСТОЧНИК KP.RU