2019-10-13T09:29:05+03:00
Происшествия

Смертельный кувырок: автомобиль опрокинулся в кювет в Выборгском районе Ленобласти

По предварительной версии, водитель не справился с управлением
Сергей ВОЛЧКОВ
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Что именно случилось на роковом отрезке "Скандинавии", сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.Что именно случилось на роковом отрезке "Скандинавии", сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.Фото: Алексей ФОКИН
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Смертельное ДТП произошло сегодня, 13 октября, около половины второго ночи. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, на 52 километре трассы «Скандинавия» на полном ходу вылетела в кювет и опрокинулась «Лада 2114».

- За рулем находился 41-летний мужчина, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – В результате происшествия он погиб – скончался на месте до приезда «Скорой помощи».

Что именно случилось на роковом отрезке пути, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. По одной из версий, свою роль в случившемся могла сыграть неопытность водителя – как показала проверка, автомобилем он управлял всего чуть больше года. Кроме того, к трагедии могла привести погода – прошлой ночью в Выборгском районе Ленобласти прогнозировались дожди и утренние заморозки.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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