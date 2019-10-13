Смертельный кувырок: автомобиль опрокинулся в кювет в Выборгском районе Ленобласти
Смертельное ДТП произошло сегодня, 13 октября, около половины второго ночи. Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, на 52 километре трассы «Скандинавия» на полном ходу вылетела в кювет и опрокинулась «Лада 2114».
- За рулем находился 41-летний мужчина, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве. – В результате происшествия он погиб – скончался на месте до приезда «Скорой помощи».
Что именно случилось на роковом отрезке пути, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. По одной из версий, свою роль в случившемся могла сыграть неопытность водителя – как показала проверка, автомобилем он управлял всего чуть больше года. Кроме того, к трагедии могла привести погода – прошлой ночью в Выборгском районе Ленобласти прогнозировались дожди и утренние заморозки.
По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU