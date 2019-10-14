Более 400 таксистов полиция проверила в ходе рейда в Петербурге

СЕГОДНЯ 10:39 2019-10-14T10:39:06+03:00

Во время масштабных профилактических рейдов в Петербурге проверили более 400 таксистов Фото: Олег ЗОЛОТО

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В нескольких района Санкт-Петербурга прошли масштабные профилактические рейды «Нелегальное такси», в ходе которых сотрудники полиции проверяли водителей на соблюдение действующего законодательства в сфере перевозок. С 9 по 10 октября правоохранители объездили Василеостровский, Колпинский, Кронштадтский, Московский, Петродворцовый и Пушкинский районы, проверив более 400 таксистов.

- После рейда к административной ответственности привлечено 117 водителей. Пятьдесят автомобилей такси, деятельность которых происходила без лицензии, изъято с улиц города по решению судебных органов. По данным фактам составлено 53 административных протокола, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Также во время рейда в руки полиции попался человек, который находился в розыске. Оказалось, что он скрывался, работая таксистом.

Такие рейды проводятся полицией уже не в первый раз этой осенью. Так, например, в конце сентября таксистов уже проверяли в нескольких районах города. Всего по итогам осенних рейдов полицией было проверено более 3,5 тысяч транспортных средств, за нарушения действующего законодательства к административной ответственности привлечено более 1 тысячи водителей такси.

ИСТОЧНИК KP.RU