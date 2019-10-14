2019-10-14T10:39:06+03:00
Общество

Более 400 таксистов полиция проверила в ходе рейда в Петербурге

К административной ответственности привлечено 170 водителей
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Во время масштабных профилактических рейдов в Петербурге проверили более 400 таксистовВо время масштабных профилактических рейдов в Петербурге проверили более 400 таксистовФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В нескольких района Санкт-Петербурга прошли масштабные профилактические рейды «Нелегальное такси», в ходе которых сотрудники полиции проверяли водителей на соблюдение действующего законодательства в сфере перевозок. С 9 по 10 октября правоохранители объездили Василеостровский, Колпинский, Кронштадтский, Московский, Петродворцовый и Пушкинский районы, проверив более 400 таксистов.

- После рейда к административной ответственности привлечено 117 водителей. Пятьдесят автомобилей такси, деятельность которых происходила без лицензии, изъято с улиц города по решению судебных органов. По данным фактам составлено 53 административных протокола, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга.

Также во время рейда в руки полиции попался человек, который находился в розыске. Оказалось, что он скрывался, работая таксистом.

Такие рейды проводятся полицией уже не в первый раз этой осенью. Так, например, в конце сентября таксистов уже проверяли в нескольких районах города. Всего по итогам осенних рейдов полицией было проверено более 3,5 тысяч транспортных средств, за нарушения действующего законодательства к административной ответственности привлечено более 1 тысячи водителей такси.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Себе и родным: На границе с Эстонией задержали женщину с 279 лифчиками
Более 40 мигрантов задержаны после массовой драки на Апраксином дворе
В Петербурге и Ленобласти отключили аналоговое телевещание
Пьяный адвокат, избивший бармена и начальника поезда, предстанет в Ленобласти перед судом
МЧС предупреждает о ливне, который обрушится на Петербург вечером понедельника
Трое малолеток ограбили ночью прохожего на проспекте Стачек
Вор-альпинист обокрал квартиру хирурга горбольницы на 4,8 миллиона рублей
В Санкт-Петербурге за один день из магазина украли шесть пачек детского питания
В Ленобласти бык насмерть забодал пастуха-мигранта
Трехлетний малыш умер от сильного жара в Петербурге, пока его мама занималась самолечением
В Московском районе сожгли «Ягуар» бывшего игрока СКА
Неадекватный петербуржец изуродовал ножом двоих парней, напав на них ночью в Приморском районе
В Ленобласти на трассе сбили медвежонка
Пьяный мужчина поругался с другом и сжег его машину в Ленобласти
Гелендваген насмерть сбил пешехода на Шлиссельбургском проспекте