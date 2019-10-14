В Ленобласти на трассе сбили медвежонка

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-14T10:59:31+03:00

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Юный медведь погиб ранним утром воскресенья на трассе в Кингисеппском районе Ленобласти. Медвежонок нескольких месяцев от роду перебегал дорогу, когда его снес автомобиль. К сожалению, удар оказался слишком сильным и смертельным для животного.

- Вот вам и доброе утро. В сторону порта Усть-Луга , на спуске от Маттии сбили медведя, - пишут очевидцы аварии в паблике «Дорожный контроль Ленинградская область».

К сожалению, других подробностей аварии нет. Неизвестно, пострадал ли сам автомобилист, но, кроме разбитой машины, его в любом случае ждут неприятности. Согласно закону, за сбитого дикого животного придется выложить кругленькую сумму.

Впрочем, в случае с медведем, это не слишком дорого - 30 тысяч рублей. А вот если бы под колеса попал лось, то отдать пришлось бы уже 40 тысяч. При этом умышленный наезд на живое существо оценивается куда строже, но вряд ли кто из водителей пойдет на такой шаг - риск разбить машину на куда более весомую сумму слишком велик.

ИСТОЧНИК KP.RU