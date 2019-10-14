2019-10-14T11:01:10+03:00
Происшествия

Неадекватный петербуржец изуродовал ножом двоих парней, напав на них ночью в Приморском районе

У одного юноши изрезано лицо, у второго – шея и руки
Лилия КОЗЛОВА
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В ночной поножовщине на Афонской пострадали двое парнейВ ночной поножовщине на Афонской пострадали двое парнейФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Двое 18-летний парней, студент колледжа с другом оказались в больницах после кровавой ночной драки. Ночью в воскресенье, 13 октября, их изуродовал ножом 21-летний рецидивист, который уже не первый раз были проблемы с законом. Конфликт произошел на Афонской улице, недалеко от дома 16.

- Сначала в больницу привезли 18-летнего студента колледжа. Его отец рассказал, что в 3:40 ночи его сын пришел домой с порезанным лицом, ранами на носу, скуле. В таком состоянии его забрали во вторую городскую больницу, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Второго парня госпитализировали с улицы, где произошла драка в больницу №3. Он был в тяжелом состоянии с сочетанным ранением шеи, конечностей, резаным ранением тыльной поверхности правой кисти с полным повреждением сухожилий пальцев.

Одновременно с тем, как молодых людей госпитализировали, полиция задержала подозреваемого в поножовщине. Им оказался 21-летний рецидивист, привлекавшийся уже семь раз к уголовной ответственности. Причины конфликта предстоит выяснить правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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