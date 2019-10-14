Трехлетний малыш умер от сильного жара в Петербурге, пока его мама занималась самолечением

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-14T11:40:32+03:00

Трехлетний мальчик умер, мучаясь от жара. Мать ребенка пыталась лечить сына сама и не вызывала врачей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге трехлетний ребенок умер в собственном доме от неизвестной болезни, три дня мучаясь с высокой температурой. В воскресенье, 13 октября, около двух часов дня из одной из квартир 59-го дома по бульвару Новаторов забрали в морг труп маленького мальчика. Малыш сильно болел, однако мать пыталась лечить его сама и не вызвала вовремя врачей.

- Мать трехлетнего малыша, 35-летняя женщина. Она рассказала, что три дня у ребенка была высокая температура. Однако она решила не звонить врачу, а самостоятельно давала сыну жаропонижающее, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что женщина воспитывала ребенка одна. Работает она заместителем директора одной компании.

Трагическую смерть малыша предстоит изучить экспертом. В морге специалисты осмотрят его тело и выяснят, что за болезнь забрала жизнь ребенка. Правоохранители проводят проверку для того, чтобы выяснить, все ни необходимое сделала мать малыша.

ИСТОЧНИК KP.RU