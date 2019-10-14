2019-10-14T11:58:35+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге за один день из магазина украли шесть пачек детского питания

Недостачу обнаружили после подсчета товара и просмотра камер видеонаблюдения
Мария ЕВСТИГНЕЕВА
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Теперь поиском воришек детской смеси занимаются полицейские.Теперь поиском воришек детской смеси занимаются полицейские.Фото: "КП" Архив
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В крупном магазине детских товаров, который находится в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, работники в конце смены 10 октября не досчитались товара. Шесть пачек заменителя грудного молока бесследно исчезли с прилавков. Позже, по камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что питание для малышей похитили.

Запись показала, что двое неизвестных с небольшой разницей во времени присвоили себе пачки с детской смесью, минуя кассы. Чтобы найти похитителей, работник службы безопасности магазина обратился в полицию. На похитителей составили ориентировки и начали их искать.

- Это девушка с европейским типом лица, ростом 160-165 сантиметров, на вид 25-30 лет. Была одета в белую футболку, черную юбку. Украла две пачки заменителя грудного молока объемом 400 и 800 грамм, общей стоимостью 3000 рублей.

Второй похититель - мужчина славянской внешности, ростом 170-175 сантиметров, на вид 25-30 лет, был одет в черную футболку, джинсы черного цвета, похитил четыре пачки по 800 грамм аналогичного детского питания на общую сумму 7800 рублей, - комментируют в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Общий ущерб для магазина составил 10800 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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