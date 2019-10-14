2019-10-14T12:06:27+03:00
Происшествия

Вор-альпинист обокрал квартиру хирурга горбольницы на 4,8 миллиона рублей

Домушники смогли попасть в помещение, расположенное на седьмом этаже, через окно
Петр КИБЕР
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Добычей домушника, обокравшего врача, стали почти 5 миллионов рублей.Добычей домушника, обокравшего врача, стали почти 5 миллионов рублей.Фото: кадр из фильма
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Почти в пять миллионов оценил ущерб от визита воров-домушников врач одной из городских больниц Санкт-Петербурга. Именно на такую сумму из его квартиры вынесли ценностей неизвестные злоумышленники, пока хозяина не было дома.

- 13 октября по номеру «112» поступило заявление о том, что неизвестный, отжав створку стеклопакета окна, проник в трехкомнатную квартиру на проспекте Космонавтов, расположенную на 7 этаже 25-этажного дома, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Точно неизвестно, каким образом вор-альпинист смог забраться на седьмой этаж, но улов ему попался богатый. В квартире он нашел и вскрыл вскрыл металлический сейф, из которого похитил один миллион рублей, 12 тысяч долларов США и ювелирные изделия на сумму в почти три миллиона. При этом домушник, видимо знал о сигнализации, выведенной на входную дверь квартиры, поэтом полез через окно.

Общий ущерб потерпевший, а им оказался заведующий нейрохирургическим отделением одной из петербургских больниц, оценил в 4,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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