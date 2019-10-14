Трое малолеток ограбили ночью прохожего на проспекте Стачек

СЕГОДНЯ 12:12 2019-10-14T12:12:06+03:00

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Полиция Петербурга расследует дело о нападении на местного жителя. В ночь на воскресенье, 13 октября, на проспекте Стачек на него напала группа подростков из троих человек. Малолетние ребята отобрали у мужчины телефон, а также все наличные деньги – 1,7 тысяч рублей. Сейчас почти всех подозреваемых ребят уже задержали.

- 28-летний пострадавший рассказали в полиции, что около часа ночи в парадной дома 79 по проспекту Стачек на него набросились трое парней и ограбили, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Спустя час после заявления, правоохранители задержали первого подозреваемого – 16-летнего девятиклассника. Ближе к вечеру того же дня, полиция вышла на след еще одного нападавшего парня – 15-летнего учащегося 1 курса промышленно-технического колледжа.

В соучастии подозревается также 16-летний воспитанник центра содействия семейному воспитанию. На данный момент его разыскивает полиция.

Все похищенное у 21-летнего пострадавшего петербуржца, нашлось дома у задержанных ребят. Сейчас они находятся под контролем родителей в ожидании конца проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU