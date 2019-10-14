2019-10-14T12:12:06+03:00
Происшествия

Трое малолеток ограбили ночью прохожего на проспекте Стачек

Двоих несовершеннолетних полиция Петербурга уже задержала
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Трое подростков напали и ограбили мужчину в ПетербургеТрое подростков напали и ограбили мужчину в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Полиция Петербурга расследует дело о нападении на местного жителя. В ночь на воскресенье, 13 октября, на проспекте Стачек на него напала группа подростков из троих человек. Малолетние ребята отобрали у мужчины телефон, а также все наличные деньги – 1,7 тысяч рублей. Сейчас почти всех подозреваемых ребят уже задержали.

- 28-летний пострадавший рассказали в полиции, что около часа ночи в парадной дома 79 по проспекту Стачек на него набросились трое парней и ограбили, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Спустя час после заявления, правоохранители задержали первого подозреваемого – 16-летнего девятиклассника. Ближе к вечеру того же дня, полиция вышла на след еще одного нападавшего парня – 15-летнего учащегося 1 курса промышленно-технического колледжа.

В соучастии подозревается также 16-летний воспитанник центра содействия семейному воспитанию. На данный момент его разыскивает полиция.

Все похищенное у 21-летнего пострадавшего петербуржца, нашлось дома у задержанных ребят. Сейчас они находятся под контролем родителей в ожидании конца проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Себе и родным: На границе с Эстонией задержали женщину с 279 лифчиками
Более 40 мигрантов задержаны после массовой драки на Апраксином дворе
В Петербурге и Ленобласти отключили аналоговое телевещание
Пьяный адвокат, избивший бармена и начальника поезда, предстанет в Ленобласти перед судом
МЧС предупреждает о ливне, который обрушится на Петербург вечером понедельника
Вор-альпинист обокрал квартиру хирурга горбольницы на 4,8 миллиона рублей
В Санкт-Петербурге за один день из магазина украли шесть пачек детского питания
В Ленобласти бык насмерть забодал пастуха-мигранта
Трехлетний малыш умер от сильного жара в Петербурге, пока его мама занималась самолечением
В Московском районе сожгли «Ягуар» бывшего игрока СКА
Неадекватный петербуржец изуродовал ножом двоих парней, напав на них ночью в Приморском районе
В Ленобласти на трассе сбили медвежонка
Более 400 таксистов полиция проверила в ходе рейда в Петербурге
Пьяный мужчина поругался с другом и сжег его машину в Ленобласти
Гелендваген насмерть сбил пешехода на Шлиссельбургском проспекте