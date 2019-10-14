МЧС предупреждает о ливне, который обрушится на Петербург вечером понедельника
Самый точный способ вызвать дождь - оставить дома зонтик. И если дело происходит осенью и в Петербурге, то, скорее всего, примета сработает. Так, в понедельник, 14 октября, мало кто из горожан подготовился к капризам природы, а они будут. Местное управление МЧС предупреждает о ливнях, которые обрушатся на Северную столицу во второй половине дня.
- 14 октября в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный дождь, - сообщает пресс-служба городского МЧС со ссылкой на гидрометцентр.
Точного времени по всем районам города, когда начнет поливать, синоптики не дают, но сервисы онлайн погоды говорят, что дождь кое-где идет уже сейчас. И ближе к двум часам дня он должен усилится. А судя по прогнозу, лить будет до вечера.
МЧС в таких случаях традиционно советует переждать «заряд» непогоды в помещении и не выходить на улицу. Пешеходам лучше держаться возвышенностей (подземные переходы - мимо), а водителям рекомендуют не форсировать глубокие лужи, дабы не утопить в них свой автотранспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU