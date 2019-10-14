2019-10-14T12:43:24+03:00
Происшествия

Пьяный адвокат, избивший бармена и начальника поезда, предстанет в Ленобласти перед судом

Юристу предстоит проявить весь свой профессиональный талант, защищаясь от обвинения [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге пьяный адвокат, который избил начальницу поезда, окажется в судеВ Петербурге пьяный адвокат, который избил начальницу поезда, окажется в судеФото: принтскрин видео.
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В Ленинградской области адвокат окажется на скамье подсудимых по обвинению в избиении бармена и начальника поезда. Пьяный мужчина начал хулиганить 11 марта в пассажирском вагоне состава, который следовал из Петербурга в Вологду. Все попытки успокоить мужчину, только распаляли его буйный нрав.

- Проводник поезда сделала замечание буйному пассажиру и попросила его успокоиться. Однако на это мужчина начал размахивать руками, правда, не смогу с первого раза задеть женщину, - сообщили в следственном комитете управления на транспорте.

Пьяный адвокат, качаясь, зашел за начальницей поезда в тамбур и снова начал пинать ее руками и ногами, ударив женщину так, что после у нее оказалось сотрясение мозга. Кроме того, обвиняемый, за отказ продавать ему алкогольные напитки, нанес побои бармену из вагона –ресторана.

Защищать себя адвокату будет трудно, так как все его действия попали на камеры наблюдения, находящиеся в вагонах. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Бокситогорский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.

В Петербурге пьяный адвокат избил начальницу поезда.Видео: Следственный комитет

ИСТОЧНИК KP.RU

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