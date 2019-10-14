2019-10-14T12:47:32+03:00
Общество

В Петербурге и Ленобласти отключили аналоговое телевещание

Теперь смотреть любимые и не очень передачи можно только в «цифре»
Петр КИБЕР
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С 14 октября в России работает только цифровое телевидение.С 14 октября в России работает только цифровое телевидение.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Переход на цифровое телевидение. который шел в России несколько лет, полностью завершился. Петербург и Ленинградская область стали одними из первых регионов, где «цифра» была включена, и оказались в числе 20 последних, где отключили «аналог». С 12:00 14 октября вещание аналогового телевидения прекращено по всей стране.

Это означает, что смотреть любимые и не очень передачи теперь могут только те, у кого есть современный телевизор, поддерживающий формат вещания DVB-T2 или специальная приставка к старому ТВ.

Учитывая, что не все могли себе позволить покупку нового телевизора, в Петербурге и Ленобласти действовала программа для некоторых групп льготников, которым компенсировали стоимость цифровой приставки (средняя цена - около тысячи рублей).

Зато теперь всем горожанам и жителям 47 региона доступны как минимум 20 телеканалов в хорошем качестве. «Цифра» обеспечивает меньше сбоев и шумов при приеме сигнала.

Напомним, что отключить аналоговое телевидение в Петербурге и области планировали еще 3 июня, однако из-за дачного сезона все решили перенести на осень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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