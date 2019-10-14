2019-10-14T13:05:20+03:00
Происшествия

Более 40 мигрантов задержаны после массовой драки на Апраксином дворе

Часть иностранцев будут депортированы из страны
Лилия КОЗЛОВА
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По делу о массовой драке в Апрашке задержаны 43 нелегальных мигрантаПо делу о массовой драке в Апрашке задержаны 43 нелегальных мигрантаФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Расследование массовой драки, которая произошла 14 сентября на Апраксином дворе в Петербурге между двумя группами мигрантов, где пострадали люди, вскрыло много проблем. Во время обысков и проверок, полицейские задержали 43 иностранцев и доставили их в отдел для проверки на соблюдение миграционного законодательства. Оказалось, что документы в порядке далеко не у всех.

- В четверг, 10 октября, оперативники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в нанесении травм потерпевшему. В отношении него было возбуждено уголовное дело, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на правоохранителей.

В пятницу, 11 октября, устроили проверку по 18 адресам в Петербурге и Ленобласти. Из 43 доставленных в полицию мигрантов, 21 были привлечены к административной ответственности. Часть из них ожидает билет в один конец до дома.

Также во время обыска полиция нашла помповое ружье и травматический пистолет. Законность владения таким оружием проверяется.

Напомним, что после драки на Апраксином дворе, двое мигрантов попали в больницу. Оба с ножевыми ранениями. Сколько именно человек участвовали в конфликте, пока достоверно не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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