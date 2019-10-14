2019-10-14T13:20:18+03:00
Общество

Себе и родным: На границе с Эстонией задержали женщину с 279 лифчиками

Российские таможенники справедливо решили, что такое количество нижнего белья для одного человека - многовато
Петр КИБЕР
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Жиельница эстонской Напрвы пыталась ввезти в Россию 279 бюстгальтеров.Жиельница эстонской Напрвы пыталась ввезти в Россию 279 бюстгальтеров.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Настоящей женщине одежды никогда не бывает много. Какая модница не хочет покрасоваться перед людьми в новом наряде, а перед любимым мужчиной - в красивом нижнем белье. Но даже по этим меркам, 279 бюстгальтеров, которые везла из Эстонии в Россию жительница Нарвы - слишком много.

- Количество товара указывало на то, что он не предназначен для личного пользования, а, следовательно, должен быть задекларирован в общем порядке, - сообщает пресс-служба Кингисеппской таможни.

При этом сама дама пояснила, что лифчики она купила в соседней Нарве, где и живет, а в Ивангород поехала к родственникам. А что их много - так родным и близким можно раздать. Но таможенники в историю не поверили и весь товар стоимостью несколько сот евро задержали.

В отношении женщины завели административное дело. Теперь ей грозит крупный штраф с конфискацией товара или без него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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