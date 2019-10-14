Спасатели достали кошку, застрявшую в шахте офисного здания на Садовой улице

СЕГОДНЯ 13:41 2019-10-14T13:41:14+03:00

Кошку, сутки сидевшую в заточении в ветшахте на Садовой, спасли активисты / Фото: Кошкиспас

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В Петербурге активисты-спасатели достали уличную кошку, которая еще с 30 сентября бегала на чердаке офисного центра у метро на Садовой улице. Ситуация усложнилось, когда животное провалилось в шахту лифта и застряло там. Там хвостатая просидела сутки в ловушке, в ожидании, пока ее спасут.

- Погода совсем не располагала к вечерним прогулкам, временами отчаянно барабанил дождь. Снарядившись, переждали очередной залп дождя. Протягивая страховочные перила и огибая дымоходы, осторожно дошла до узкой вертикальной стенки, внутри которой находился целый набор вентшахт соседнего дома, - рассказали спасатели животных, попавших в беду, из организации «Кошкиспас».

С помощью длинной удавки и сачка, кошку удалось вытащить на крышу. Выпрыгнув из трубы, перепуганное животное начало размахивать когтистыми лапали. Но вскоре успокоилось, поняв, что опасность миновала.

Спасенную кошку выпустили в родные пенаты - в теплый сухой подвал-подсобку с кормом, водой и всей ее родной кошачьей семьей.

ИСТОЧНИК KP.RU