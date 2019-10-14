Спасатели достали кошку, застрявшую в шахте офисного здания на Садовой улице
В Петербурге активисты-спасатели достали уличную кошку, которая еще с 30 сентября бегала на чердаке офисного центра у метро на Садовой улице. Ситуация усложнилось, когда животное провалилось в шахту лифта и застряло там. Там хвостатая просидела сутки в ловушке, в ожидании, пока ее спасут.
- Погода совсем не располагала к вечерним прогулкам, временами отчаянно барабанил дождь. Снарядившись, переждали очередной залп дождя. Протягивая страховочные перила и огибая дымоходы, осторожно дошла до узкой вертикальной стенки, внутри которой находился целый набор вентшахт соседнего дома, - рассказали спасатели животных, попавших в беду, из организации «Кошкиспас».
С помощью длинной удавки и сачка, кошку удалось вытащить на крышу. Выпрыгнув из трубы, перепуганное животное начало размахивать когтистыми лапали. Но вскоре успокоилось, поняв, что опасность миновала.
Спасенную кошку выпустили в родные пенаты - в теплый сухой подвал-подсобку с кормом, водой и всей ее родной кошачьей семьей.
ИСТОЧНИК KP.RU