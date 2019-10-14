В Ленобласти неизвестные проткнули иномарку ломом

СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-14T13:44:56+03:00

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Очень неприятный сюрприз утром 4 октября обнаружил владелец иномарки, живущий в поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленобласти. Неизвестные хулиганы воткнули в крышу его машины железный лом. Орудие торчало из авто, как меч короля Артура. Расстроенный автолюбитель пошел с заявлением в полицию.

- Вогнали заточенный лом в крышу - прошел насквозь водительского сиденья. Ищем хулигана и его подельников, подозреваемый есть. В связи с особым почерком, разыскиваем таких же пострадавших, - пишут в соцсетях хозяева поврежденного автомобиля.

Кроме собратьев по несчастью, нужны также и записи с камер наблюдения, которые могли бы прояснить личности злодеев.

Что это было в итоге и чем помешала неизвестным хулиганам машина - выясняет полиция. А пользователи соцсетей сочувствуют хозяевам машины и советуют парковать из подальше от дома - не ровен час, шаловливые детишки скинут чего потяжелее. Арматура, например, прошивает авто насквозь.

ИСТОЧНИК KP.RU