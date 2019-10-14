Две девочки стали жертвами трех сексуально озабоченных молодых людей в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:05 2019-10-14T14:05:04+03:00

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В Петербурге полиция задержала трех молодых людей, которые подозреваются в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними девочками. Как стало известно в понедельник, 14 октября, пострадали школьницы, одна 13 лет, вторая 17-ти. Оба преступления произошли в субботу, 12 октября, но в разных местах.

- Днем в субботу в полицию Металлостроя обратилась 34-летняя женщина, мать 13-летней школьницы, которая рассказала, что над ее дочерью сексуально надругался молодой мигрант, - пишет «Мойка78».

Женщина уточнила, что изнасилование произошло в квартире дома по Центральной улице. По наводке, полиция задержала по подозрению в преступлении против школьницы 18-летнего приезжего их Таджикистана.

В тот же день, 12 октября, в полицию Пушкинского района обратилась мать другой девочки. Она рассказала аналогичную историю о том, как двое парней изнасиловали ее 17-летнюю дочь в дачном доме в садоводстве «Родничок» в Тосненского района Ленобласти. Их тоже уже задержали. Подозреваемые оказались 17-летними мальчиками, которые нигде не учатся и не работают.

ИСТОЧНИК KP.RU