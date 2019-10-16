2019-10-16T09:27:19+03:00
Происшествия

Жители дома в Купчино сражаются с нашествием тараканов, насекомые побеждают

Председатель кооператива и управляющая компания не реагирую на жалобы жильцов [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы жалуются на обилие тараканов в доме на Ярослава ГашекаПетербуржцы жалуются на обилие тараканов в доме на Ярослава ГашекаФото: Искандер ЯРУЛЛИН
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Петербурженка купила квартиру в одном из не новых домов на улице Ярослава Гашека, но не выдержала антисанитарии в подъезде даже три недели. В среду, 16 октября, женщина пожаловалась в сети на нашествие тараканов. Маленькие и большие жуки ползают по стенам, лестницам парадной, а к крышке мусоропровода она и вовсе побоялась дотрагиваться, так как по ней маршировал целый полк тараканов.

- До мусоропровода страшно дотрагиваться, весь грязный, да, я и открывать его боюсь, думаю, оттуда целая армия тараканов выйдет! Я решила пройтись по другим этажам... тоже самое, они спокойненько ползут по ступенькам. Это ужас, - содрогаясь от неприязни рассказала женщина.

После этой экскурсии по подъезду, петербурженка направилась к председателю кооператива. Показала ему видео на телефоне, а он, по ее словам, лишь усмехнулся и удивился, заявив, что живет в этом же доме, но другой парадной, и у него проблем таких нет.

- Я, по его словам, единственная из этого подъезда пришла жаловаться! Решить проблему он мне не помог! Сказал, что летом была плановая дезинфекция, и мусоропровод мыли, а потом, он развел ручками, мило мне улыбаясь, - пожаловалась местная жительница.

Женщина не стала сдаваться. Пообщалась с соседями, нашла поддержку и решила вместе идти до конца, устроив бой тараканам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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