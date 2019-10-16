2019-10-16T09:58:02+03:00
Происшествия

Банду «бомбил», которые грабили попутчиков, задержали в Петербурге

Двое мужчин предлагали своим жертвам подвезти их до дома, а после нападали в машине
Лилия КОЗЛОВА
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Грабителей, нападавших на своих жертв в машинах, поймали в ПетербургеГрабителей, нападавших на своих жертв в машинах, поймали в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полицейские Петербурга поймали двух молодых парней, которые ограбили 28-летнего мужчину рано утром в субботу, 12 октября. Около четырех часов утра петербуржец поймал попутку, «Фольксваген Поло», на улице Рубинштейна. Но до дома он не доехал, так как у дома 25 по Морской набережной двое, сидевших в машине, ограбили его и выбросили на проезжую часть.

- Один из сидевших в машине, брызнул из газового баллончика в лицо мужчине. Потом у пострадавшего с силой отобрали смартфон, портмоне с банковскими картами и документами, а после его вытолкали из машины и скрылись, - сообщили в главном управлении МВД Петербурга и Ленобласти.

Поездка до дома с такими попутчиками ему обошлась в 90 тысяч рублей. В полиции по его заявлению возбудили уголовное дело, а спустя три дня правоохранители задержали двоих подозреваемых.

Задержанные парни оказались приезжими мигрантами, обоим по 23 года, один из них ранее судим. Однако полиция считает, что это не первое их прегрешение. Есть версия, что они входить в организованную группу, занимающуюся имущественными преступлениями и специализирующуюся на ограблениях граждан, которых подвозили под предлогом частного извоза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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