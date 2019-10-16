Предлагает наркотики и развращает: Петербурженка пытается спасти свою сбежавшую 15-летнюю дочь

СЕГОДНЯ 10:28 2019-10-16T10:28:19+03:00

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Домохозяйка из Петербурга обратилась в полицию, чтобы справиться со своей дочерью-подростком. Девятиклассница в два часа дня 10 октября сбежала из дома и больше не объявлялась. Женщина уверена – 15-летняя девочка у своего 18-летнего парня. Помимо того, что молодой человек нарушает закон о сексуальной неприкосновенности, мать девочки полагает, что юноша может подсадить ее дочь на наркотики.

- Как рассказала 35-летняя женщина, ее дочь уже не первый раз сбегает. Петербурженка уверена, что во всем виноват 18-летний парень девочки, с которым она уже живет взрослой половой жизнью, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Помимо секса в отношениях молодых, уверена женщина, есть еще и наркотики, которыми угощает ее дочь горе-кавалер. Мать пояснила, что искать подростка с парнем следует в поселке Беседа Всеволожского района Ленобласти.

Вскоре правоохранители отправятся в дом к юной паре, чтобы разобраться в законности их сексуальных отношений, а также проверить наличие дурмана в жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU