2019-10-16T10:28:19+03:00
Происшествия

Предлагает наркотики и развращает: Петербурженка пытается спасти свою сбежавшую 15-летнюю дочь

Женщина обвинила совершеннолетнего парня девятиклассницы в сексуальном преступлении
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Мать 15-летней девочки обвинила ее парня в наркоманииМать 15-летней девочки обвинила ее парня в наркоманииФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Домохозяйка из Петербурга обратилась в полицию, чтобы справиться со своей дочерью-подростком. Девятиклассница в два часа дня 10 октября сбежала из дома и больше не объявлялась. Женщина уверена – 15-летняя девочка у своего 18-летнего парня. Помимо того, что молодой человек нарушает закон о сексуальной неприкосновенности, мать девочки полагает, что юноша может подсадить ее дочь на наркотики.

- Как рассказала 35-летняя женщина, ее дочь уже не первый раз сбегает. Петербурженка уверена, что во всем виноват 18-летний парень девочки, с которым она уже живет взрослой половой жизнью, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Помимо секса в отношениях молодых, уверена женщина, есть еще и наркотики, которыми угощает ее дочь горе-кавалер. Мать пояснила, что искать подростка с парнем следует в поселке Беседа Всеволожского района Ленобласти.

Вскоре правоохранители отправятся в дом к юной паре, чтобы разобраться в законности их сексуальных отношений, а также проверить наличие дурмана в жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женщину, расчленившую соседа по коммуналке, поймали полицейские
Пьяный петербуржец проломил голову соседу-пенсионеру прикладом пистолета
Маршрутка выбросила «Рено» на тротуар в ДТП на Краснопутиловской улице
Банду «бомбил», которые грабили попутчиков, задержали в Петербурге
Жители дома в Купчино сражаются с нашествием тараканов, насекомые побеждают
Гонщик разбил пять припаркованных машин на проспекте Луначарского
Петербуржцы растаяли от доброты инспектора ГИБДД, который перевел незрячего через Невский проспект
Джентльмены удачи: 50 петербуржцев стали лотерейными миллионерами в 2019 году
Обманутые дольщики Петербурга сумели обанкротить застройщика ЖК «На Заречной»
Многодетным семьям Ленобласти предложили выдать бесплатные земли для садоводства
В Петербурге могут упразднить 271 коммерческий маршрут после реформы транспорта
Лауреат Нобелевской премии по химии выступит 16 октября в Петербурге
«Хендай» снес насмерть мужчину, перебегавшего Таллинское шоссе
На строящейся станции метро «Горный институт» начнутся пусконаладочные работы
Юг КАД встал практически намертво в пробках вечером 15 октября
В Смольном отвергли идею переименовать станцию «Шушары»
Поставщики требуют почти миллиард от петербургского владельца магазинов «Семья» и Spar
В Петербурге выбрали лучших ведущих свадебных церемоний
Нагреть шнур, вставить окно: Жилищный комитет проверил новую систему борьбы с наледью
В лесу под Тихвином погибшим нашли пенсионера который пропал в сентябре
После смертельного ДТП с микроавтобусом на Скандинавском шоссе завели уголовное дело
В Петербургском метрополитене объяснили почему до сих пор используются жетоны
Петербуржец вместе с котами погиб в сгоревшей квартире на Светлановском проспекте
В церкви Благовещения на Васильевском острове нашли старинные фрески
Внук композитора Василия Соловьева-Седого предложил установить памятник деду в Петербурге
В Любани экскаватор задавил пенсионера
Обиженный петербуржец обокрал квартиру бывшей девушки
Петербуржец жестоко убил лебедей в усадьбе Марьино в Ленобласти