2019-10-16T10:46:55+03:00
Происшествия

Маршрутка выбросила «Рено» на тротуар в ДТП на Краснопутиловской улице

В легковушке ехала семья с маленьким ребенком
Петр КИБЕР
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На перекрестке Краснопутиловской и Зайцева столкнулись маршрутка и "Логан". Фото: vk.com/spb_todayНа перекрестке Краснопутиловской и Зайцева столкнулись маршрутка и "Логан". Фото: vk.com/spb_today
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Серьезное ДТП произошло утром 16 октября на перекрестке Краснопутиловской улицы и улицы Зайцева. Здесь столкнулись «Рено Логан» и маршрутный автобус ПАЗ. От удара легковушка вылетела на тротуар. Очевидцы аварии сообщают, что в машине ехала семья с маленьким ребенком.

- Жесть. Только что мимо проезжал. Там светофор не работает на перекрестке, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Несмотря на то, что легковушка оказалась сильно помята, по предварительной информации никто не серьезно не пострадал. При этом пользователи соцсетей удивляются причинам, по которым произошло столкновение.

- Простейший перекресток, со знаками и хорошей видимостью. Нет, это не для наших водителей, - пишут в комментариях горожане.

Местные жители уверяют, что по знакам главная дорога была у маршрутки и водитель «Логана» должен был ей уступить. Впрочем, виновника аварии установят инспектора ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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