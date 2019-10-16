Пьяный петербуржец проломил голову соседу-пенсионеру прикладом пистолета

СЕГОДНЯ 10:50 2019-10-16T10:50:38+03:00

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Новая рабочая неделя не задалась с самого начала у жителей одной коммунальной квартиры на Васильевском острове в Петербурге. Вечером в понедельник, 14 октября, 70-летний старожил повздорил с пьяным 28-летним соседом, после которой оказался с проломленной головой в машине скорой помощи, спешащей в Мариинскую больницу.

- Около 23:30 в понедельник, 14 октября, в коммунальной квартире дома 16, корпус 1, по 21-й линии ВО 28-летний парень во время конфликта с соседом, ударил пенсионера по голове рукояткой пневматического пистолета, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Полиция о драке в коммуналке узнала сразу от других соседей, которые позвонили правоохранителям. В больнице у 70-летнего мужчины диагностировали сотрясение мозга, переломом верхней стенки левой орбиты, а также ушибы.

Молодого мужчину арестовали на следующий же день в своей комнате коммуналки. Конфликт с соседом ему может обойтись в 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU