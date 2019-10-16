Студент Сестрорецкого лицея угнал старую «Ладу» и попал под уголовное дело
По своей собственной глупости в серьезную переделку попал 18-летний студент Сестрорецкого лицея номер 120 (бывшее 120-е ПТУ), который решил взять чужую машину «напрокат». Под руку попалась старая «десятка» -универсал, стоявшая на улице Оптиков. «Лада» пропала из под окон хозяина в сентябре, но заявить об угоне хозяин решил только сейчас.
- По подозрению в совершении правонарушения был задержан 18-летний житель поселка Подгорное Ленинградской области, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Зачем молодой человек угнал машину, которая старше его на год - неизвестно, но уголовное дело завели по статье «Кража». Причем по пунктам, означающим деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору и со значительным ущербом.
К слову, свою машину нигде не работающий 51-летний петербуржец оценил в 30 тысяч рублей.
Сейчас сам молодой угонщик находится под подпиской о невыезде, а за свой проступок ему грозит крупный штраф, обязательные или исправительные работы и даже до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU