2019-10-16T11:32:05+03:00
Происшествия

Студент Сестрорецкого лицея угнал старую «Ладу» и попал под уголовное дело

Теперь 18-летнему парню грозит до пяти лет тюрьмы
Петр КИБЕР
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За угон старой "Лады" студенту лицея грозит пять лет тюрьмы.За угон старой "Лады" студенту лицея грозит пять лет тюрьмы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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По своей собственной глупости в серьезную переделку попал 18-летний студент Сестрорецкого лицея номер 120 (бывшее 120-е ПТУ), который решил взять чужую машину «напрокат». Под руку попалась старая «десятка» -универсал, стоявшая на улице Оптиков. «Лада» пропала из под окон хозяина в сентябре, но заявить об угоне хозяин решил только сейчас.

- По подозрению в совершении правонарушения был задержан 18-летний житель поселка Подгорное Ленинградской области, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Зачем молодой человек угнал машину, которая старше его на год - неизвестно, но уголовное дело завели по статье «Кража». Причем по пунктам, означающим деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору и со значительным ущербом.

К слову, свою машину нигде не работающий 51-летний петербуржец оценил в 30 тысяч рублей.

Сейчас сам молодой угонщик находится под подпиской о невыезде, а за свой проступок ему грозит крупный штраф, обязательные или исправительные работы и даже до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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