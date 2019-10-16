Группировку, промышляющую мошенничеством с чужими квартирами, поймали в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-16T11:42:45+03:00

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Полиция Петербурга раскрыла ряд преступлений местной группировки, которая занималась мошенничеством с квартирами. В среду, 16 октября, стало известно, пять человек – четыре женщины и один мужчина, незаконно завладели как минимум восемью жилплощадями, большая часть из которых находится в центре Северной столицы.

- С марта по январь 2019 года было возбуждено семь уголовных дел о мошенничестве с квартирами. Две квартиры, которые присвоила себе группировка, располагаются в доме 54 на улице Маршала Жукова. Также они завладели жильем на улице Маршала Говорова, Морской набережной, улице Дыбенко, Константина Заслонова, Костюшко и в доме 22 на улице Правды, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

В группировку входили пять человек: женщины от 19-ти до 61-го года, а также 34-летний мужчина. Почти у всех имеется богатое криминальное прошлое. Несмотря на то, что большинство из них находились под административным надзором, мошенники все равно умудрялись проворачивать свои темные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU